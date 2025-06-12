Самый высокий небоскреб в мире открасили в российский триколор

В Дубае необычным способом поздравили граждан РФ с Днем России. Самый высокий небоскреб в мире окрасился в цвета триколора, передает ТАСС.
«Праздничное» здание — небоскреб Бурдж-Халифа. Он является одной из главных достопримечательностей города.
Его конструкция включает более 160 этажей. А строилось здание на протяжении шести лет — с 2004 по 2010 годы.
Помимо самого высокого «роста» Бурдж-Халифа имеет на своем фасаде один из самых больших LED-экранов. Его площадь составляет свыше 32 тысяч квадратных метров.
Ранее «МК» писал, что Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины, выразил возмущение в связи с поздравлениями, направленными США и другими странами России по случаю Дня России.