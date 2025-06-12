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Лукашенко рассказал о причинах недавнего дефицита картофеля в магазинах

Лукашенко заявил о политической подоплеке дефицита картофеля на прилавках.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова подчеркнул, что нехватка картофеля в магазинах в последнее время была спровоцирована умышленно — крупные торговые сети и перекупщики, по его словам, использовали это в политических целях, искусственно завышая цены для собственной выгоды.

«Она [картошка] у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика! Надо показать, что власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам», — рассказал Лукашенко.

Во вторник на совещании по вопросам кинематографии Лукашенко упомянул о намеренно созданном дефиците картофеля, а затем в четверг вернулся к этой теме на встрече с руководством своей администрации. Отрывок из его выступления был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».

Лукашенко заявил, что картофель снова появился в продаже только после того, как на склады пришли контролирующие органы.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал, что будет происходить с ценами на картофель летом 2025 года.