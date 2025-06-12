Трамп заявил о разочаровании Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 12 июня, что испытывает разочарование как в отношении России, так и Украины из-за обострения конфликта между ними.
В ходе выступления ему задали вопрос о том, насколько он близок к тому, чтобы отказаться от участия в процессе урегулирования между двумя странами.
— Я очень близок к этой ситуации. Я очень разочарован в России, но я также разочарован в Украине, потому что, я думаю, можно было бы заключить сделки, — сказал он во время трансляции Белого дома на Youtube.
Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что российская и американская стороны предварительно решили перенести переговоры о дипломатических «раздражителях» в Москву и Вашингтон.
В мае президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить». Затем в июне Трамп сообщил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского с маленькими детьми, которые дерутся в парке.