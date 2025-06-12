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Келлог: США хотят остановить конфликт по линии соприкосновения

Келлог высказался о желании США остановить украинский конфликт вдоль линии соприкосновения.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог озвучил заинтересованность Соединенных Штатов в заключении мирного договора, предусматривающего прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения. «Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях: кто где стоит — та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто», — пояснил Келлог.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялся второй этап прямых переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого участники обменялись документами, излагающими их позиции по ключевым вопросам урегулирования. Ранее Келлог заявил, что США увидели формат будущего мирного урегулирования на Украине.