Келлог: США хотят остановить конфликт по линии соприкосновения

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог озвучил заинтересованность Соединенных Штатов в заключении мирного договора, предусматривающего прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения. «Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях: кто где стоит — та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто», — пояснил Келлог.
Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялся второй этап прямых переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого участники обменялись документами, излагающими их позиции по ключевым вопросам урегулирования. Ранее Келлог заявил, что США увидели формат будущего мирного урегулирования на Украине.