Келлог: США хотят остановить конфликт по линии соприкосновения

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялся второй этап прямых переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого участники обменялись документами, излагающими их позиции по ключевым вопросам урегулирования. Ранее Келлог заявил, что США увидели формат будущего мирного урегулирования на Украине.