Путин раскрыл, откуда появилась идея программы «Время героев»

Программа обучения «Время героев», которую создали для участников специально военной операции, имеет название с глубоким смыслом. Его суть раскрыл на встрече с обучающимися президент РФ Владимир Путин.
«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время», — отметил глава государства.
В связи с этим и появилось название программы «Время герое», добавил президент. Участники СВО, которые уже прошли обучение, называют этот курс социальным лифтом.
Известно, что некоторые обучающиеся вступили в программу прямо с передовых позиций СВО. Во многих регионах выпускники получили высокие посты.
Ранее «МК» писал, что президент России Владимир Путин во время встречи с участниками программы «Время героев» пообещал посмертно присвоить звание Героя Российской Федерации командиру роты Алексею Ищенко.