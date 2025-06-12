Минобороны показало видео прилета вернувшихся из украинского плена военных

Министерство обороны России обнародовало видеозапись прибытия домой военнослужащих, освобождённых из украинского плена.
На кадрах видно, как бойцы, укутанные в российские флаги, эмоционально скандируют: «Россия!» и «Победа будет за нами!».
Освобождённые военнослужащие поделились своими эмоциями, отметив, что счастливы вновь оказаться на родной земле. Их встречают с теплом и поддержкой.
Как сообщили в ведомстве, все возвращённые из плена солдаты будут направлены в профильные медицинские учреждения Минобороны для прохождения необходимого лечения и восстановительной терапии.
Ранее стало известно, что РФ и Украина обменялись военными. В результате обмена Москва вернула группу российских военных. В свою очередь, Киеву передали эквивалентное число захваченных пленных солдат ВСУ.