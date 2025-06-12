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В Бразилии арестовали экс-игрока ЦСКА Жо за неуплату алиментов

38-летнему Жо предъявили два ордера на арест.

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Источник: Аргументы и факты

Экс-игрока московского ПФК ЦСКА Жо задержали в Бразилии в воздушной гавани Гуарульюса за неуплату алиментов, информирует Globo.

Источник рассказал изданию, что сотрудники полиции задержали футболиста, когда он садился в самолёт. 38-летнему Жо предъявили два ордера на арест.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Жо уже был задержан из-за неуплаты алиментов. Это произошло весной 2024 года в бразильском городе Кампинас перед матчем. Тогда он провёл ночь в участке, а затем его отпустили.

Напомним, в 2006 году Жо перешёл из бразильского ФК «Коринтианс» в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом РФ. В предыдущем сезоне спортсмен сыграл шесть встреч за клуб «Итабириту» из Бразилии.

Ранее сообщалось, что российские власти сняли все ограничения с вратаря французского ФК «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова после полного погашения им задолженности по алиментам перед экс-супругой.