В Бразилии арестовали экс-игрока ЦСКА Жо за неуплату алиментов

Экс-игрока московского ПФК ЦСКА Жо задержали в Бразилии в воздушной гавани Гуарульюса за неуплату алиментов, информирует Globo.
Источник рассказал изданию, что сотрудники полиции задержали футболиста, когда он садился в самолёт. 38-летнему Жо предъявили два ордера на арест.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Жо уже был задержан из-за неуплаты алиментов. Это произошло весной 2024 года в бразильском городе Кампинас перед матчем. Тогда он провёл ночь в участке, а затем его отпустили.
Напомним, в 2006 году Жо перешёл из бразильского ФК «Коринтианс» в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом РФ. В предыдущем сезоне спортсмен сыграл шесть встреч за клуб «Итабириту» из Бразилии.
Ранее сообщалось, что российские власти сняли все ограничения с вратаря французского ФК «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова после полного погашения им задолженности по алиментам перед экс-супругой.