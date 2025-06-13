Какие изменения ждут школьников с 1 сентября

Известно, что предмет «Обществознание» в 2025—2026 учебном году будут преподавать в восьмых и девятых классах, но не будут преподавать в шестых и седьмых. Спустя один учебный год этот предмет оставят только в девятых классах, где школьники будут его изучать в углублённой форме.