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Какие изменения ждут школьников с 1 сентября

Ряд нововведений будет внедрён в российских школах уже с нового учебного года, сообщает ИА DEITA.RU.

Как создавалась новая Россия
Источник: ДЕЙТА

Одним из основных изменений станет переход на единое школьное расписание уроков по всей России. Так, ранее каждая школа могла формировать график занятий по своему усмотрению. С нового учебного года для всех школ будут введены единые принципы. Ученики школы из отделённого посёлка пойдут на уроки ровно тогда, когда на них отправятся и столичные школьники.

Благодаря нововведению порядок изучения предметов на неделе станет стандартизированным, а работа педагогов — максимально прозрачной.

По итогам нововведениям учебная нагрузка станет ниже, темп занятий будет выровнен.

Также с нового учебного года контрольные работы будут занимать не более одной десятой части от всех уроков, в расписании предметов будут чередоваться сложные и творческие дисциплины.

Известно, что предмет «Обществознание» в 2025—2026 учебном году будут преподавать в восьмых и девятых классах, но не будут преподавать в шестых и седьмых. Спустя один учебный год этот предмет оставят только в девятых классах, где школьники будут его изучать в углублённой форме.