МВД Индии: Извлечение тел на месте крушения самолета в Гуджарате почти завершили

Министр внутренних дел Индии Амит Шах в четверг, 12 июня, сообщил во время пресс-подхода, что работы по извлечению тел погибших на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе страны близятся к завершению.
— Извлечение тел погибших почти завершено. В настоящее время ведется сбор образцов ДНК членов их семей. Будет проведено около тысячи ДНК-тестов, — заявил министр.
Он отметил, что точное число жертв будет объявлено после проведения всех необходимых экспертиз.
Шах также рассказал, что на борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. По его словам, есть обнадеживающая информация об одном выжившем, однако из-за наличия почти 125 тысяч литров топлива и высокой температуры у остальных не было шансов на спасение. Министр добавил, что лично посетил место происшествия, передает РИА Новости.
12 июня самолет Boeing 787−8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей. Представители индийских правоохранительных органов сообщили, что никто из 242 пассажиров упавшего на Ахмедабад борта не выжил. Позднее они доложили, что нашли двух выживших. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».