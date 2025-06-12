МВД Индии: Извлечение тел на месте крушения самолета в Гуджарате почти завершили

Шах также рассказал, что на борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. По его словам, есть обнадеживающая информация об одном выжившем, однако из-за наличия почти 125 тысяч литров топлива и высокой температуры у остальных не было шансов на спасение. Министр добавил, что лично посетил место происшествия, передает РИА Новости.