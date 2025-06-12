Келлог: США увидели формат будущего мира на Украине

Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Ранее Минобороны РФ заявило о своей готовности к регулярным ежедневным обменам военнопленными. Соответствующий график был согласован сторонами в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Однако украинская сторона пока отказывается от практики ежедневных обменов.