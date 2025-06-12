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Келлог: США увидели формат будущего мира на Украине

Келлог рассказал, что США сопоставили мирные инициативы Москвы и Киева, выявив формат будущего мира.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Как заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, США изучили мирные инициативы обеих сторон и теперь видят возможные контуры будущего урегулирования российско-украинского конфликта.

«Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти», — сказал Келлог, выступая на проходящем в Брюсселе форуме по вопросам евроатлантической безопасности.

Келлог выразил уверенность в возможности достижения мирного соглашения. Он также добавил, что к этому нужно стремиться.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Ранее Минобороны РФ заявило о своей готовности к регулярным ежедневным обменам военнопленными. Соответствующий график был согласован сторонами в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Однако украинская сторона пока отказывается от практики ежедневных обменов.