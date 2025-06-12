Глобальные сбои затронули крупные онлайн-платформы и сервисы Google

Информацию о сбоях подтвердили и в Роскомнадзоре. Как указали в ведомстве на запрос ТАСС, предварительно, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов. Ранее корпорация Google подтвердила факт технических неполадок, указав, что специалисты компании занимаются их устранением и приносят извинения пользователям, на которых это повлияло.