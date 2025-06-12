Глобальные сбои затронули крупные онлайн-платформы и сервисы Google

Информацию о сбоях подтвердили и в Роскомнадзоре. Как указали в ведомстве на запрос ТАСС, предварительно, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов. Ранее корпорация Google подтвердила факт технических неполадок, указав, что специалисты компании занимаются их устранением и приносят извинения пользователям, на которых это повлияло.
Cloudflare также объявила о возврате к нормальному режиму, предупреждая о вероятности периодических сбоев, обусловленных повторной обработкой информации и обновлением кэшированных данных. Параллельно зафиксированы перебои в работе искусственного интеллекта: сервисы Character AI и Open AI, включая ChatGPT.
Напомним, 10 июня сервис Downdetector зафиксировал масштабный сбой в работе ChatGPT. Жалобы поступали из Казахстана, Германии, Нидерландов, Польши, Узбекистана. У большей части пользователей не работал сайт и мобильное приложение.