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Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага в честь Дня России

В Дубае в честь Дня России самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа — был подсвечен цветами российского флага. Об этом стало известно в четверг, 12 июня.

Как создавалась новая Россия

В Дубае в честь Дня России самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа — был подсвечен цветами российского флага. Об этом стало известно в четверг, 12 июня.

Бурдж-Халифа ввели в эксплуатацию в 2010 году. Стоимость его строительства составила 1,5 миллиарда долларов. Здание насчитывает 163 этажа.

Фасад небоскреба представляет собой один из крупнейших LED-экранов в мире площадью 32,4 тысячи квадратных метров, передает ТАСС.

Российская культура становится все более популярной за рубежом. Появляется спрос на вещи с символикой России. «Вечерняя Москва» обсудила тенденцию с аналитиком Центра экспертного сопровождения политических процессов Петром Колчиным.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил жителей города с Днем России. По его словам, именно этот праздник символизирует силу и единство нашей страны.

Кроме того, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем России мэра столицы Сергея Собянина. Представитель РПЦ отметил, что этот праздник является важным символом российской истории.