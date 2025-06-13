Что можно и нельзя делать в день Еремея Распрягальника 13 июня на Бобовник

Православная церковь 13 июня вспоминает святого Ермия Команского. В народе отмечают день Еремея Распрягальника. Оно связано с тем, что распрягали коней, завершая сеять. Также есть еще одно название — Бобовник. Так, в указанную дату было принято сажать бобы.
Что нельзя делать 13 июня.
Указанный день не подходит для переезда. Кроме того, 13 июня не следует устраиваться на новую работу. Считалось, что названное могло спровоцировать и финансовые, и бытовые сложности. Кроме того, не рекомендуется кричать и ругаться, так как можно привлечь несчастья.
Что можно делать 13 июня.
По традиции, 13 июня занимались работами на огороде, а еще сажали бобы. Предки верили, что посадки, сделанный в указанную дату, дадут богатый урожай.
Согласно приметам, туман предсказывает богатый урожай грибов. Плохая погода говорит о том, что зима выдастся суровой. В том случае, если кукует кукушка, то ждали теплой погоды.
Тем временем белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13-го.
Ранее мы писали, что в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.
Кроме того, Совмин обнародовал новые тарифы на газ, отопление и электричество в Беларуси.