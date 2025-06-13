Что можно и нельзя делать в день Еремея Распрягальника 13 июня на Бобовник

Указанный день не подходит для переезда. Кроме того, 13 июня не следует устраиваться на новую работу. Считалось, что названное могло спровоцировать и финансовые, и бытовые сложности. Кроме того, не рекомендуется кричать и ругаться, так как можно привлечь несчастья.