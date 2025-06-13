Народный календарь. Почему нельзя ссориться в Лукьянов день, 16 июня

В народе верили, что этот день наделен магической силой и может решить многие вопросы. Большое внимание уделяли ветру. Дует с востока — не избежать бед и болезней. Дует с юга — урожай будет хорошим, а в личной жизни наступят перемены. В этот день запрещается ссориться и скандалить: считалось, что ветер разнесет грубые слова по округе, а затем вернет их втройне.