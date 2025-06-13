Народный календарь. Почему нельзя ссориться в Лукьянов день, 16 июня

Православная церковь 16 июня поминает пятерых мучеников, которые жили в Антиохии в III веке: Лукиллиана, Павла, Клавдия, Ипатия и Дионисия. В народном календаре эту дату прозвали Лукьяном Ветряком, или Лукьяновым днем.
Всех пятерых римский император Аврелиан приказал бросить в тюрьму, где их пытали, а затем попытались сжечь. Однако пошедший дождь потушил пламя. Тогда Лукиллиана распяли на кресте, а остальных обезглавили.
В народе верили, что этот день наделен магической силой и может решить многие вопросы. Большое внимание уделяли ветру. Дует с востока — не избежать бед и болезней. Дует с юга — урожай будет хорошим, а в личной жизни наступят перемены. В этот день запрещается ссориться и скандалить: считалось, что ветер разнесет грубые слова по округе, а затем вернет их втройне.
Приметы погоды.
Утром по воде туман стелется — скоро наступит солнечная погода.
Если вечером ветер дует с севера — на следующий день небо будет ясным.
На Лукьяна гроза — уборка сена будет испорчена.
Именины отмечают: Лукьян, Афанасий, Дмитрий, Юлиан, Павел.