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День кухонного недотепы и День маленького путешествия: какие праздники отмечают в России и мире 13 июня

13 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферам жизни общества. Так, в эту дату справляют День кухонного недотепы, День маленького путешествия и Праздник «куролесов».

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13 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферам жизни общества. Так, в эту дату справляют День кухонного недотепы, День маленького путешествия и Праздник «куролесов».

День кухонного недотепы.

День кухонного недотепы отмечается в честь людей, которые очень любят готовить, но не умеют это делать без происшествий. В этот праздник принято учить готовить неумелых кулинаров, дарить им книги с рецептами и терпеливо относиться к их промахам и ошибкам.

День маленького путешествия.

День маленького путешествия отмечается с целью обратить внимание людей на важность активного образа жизни. Под мини-путешествием могут подразумеваться прогулка по лесу, пикник на природе, поездка к ближайшему водоему. Можно в этот праздник и просто погулять по родному городу, открывая для себя новые интересные места.

Праздник «куролесов».

Праздник «куролесов» отмечается в честь всех любителей безобразничать, буянить и куролесить. В этот день принято совершать шалости и устраивать розыгрыши. Главное, чтобы они были безобидными и находились в рамках закона.