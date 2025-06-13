Мона Мур: Apple выпустил триллер о родителях наркоманов

Режиссер Майкл Пирс нашел другой поворот — сконцентрировался на противостоянии тайны и ужаса. Тайну воплощает Кейт. Мы действительно никогда не знаем, что происходит у нее внутри. О чем она думает, когда улыбается, насколько осознает, что все деньги, отданные Клэр, идут только во вред, что она планирует делать со своей жизнью. Кейт постоянно на наших глазах совершает абсурдные поступки, самыми идиотскими из которых выглядят ее стычки с наркодилером (Донал Глисон играет абсолютное зло, его герой — некий аналог Боба из «Твин Пикс»), который требует немыслимые деньги за жизнь ее дочери. Мы каждый раз хватаемся за голову: ну что она творит, дура, ну как можно быть такой наивной? И злимся на нее, и жалеем, и думаем, чем ей помочь, потому что Джулианна Мур делает свою героиню не просто живой: ее Кейт — это наша родственница, соседка, возможно, она — это мы. Вместе с ней мы смотрим в заплаканные глаза девочки Клэр, которой так плохо, и понимаем, что — да, конечно, надо всё отдать этому воробушку, лишь бы только ей было хорошо.