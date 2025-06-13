Мона Мур: Apple выпустил триллер о родителях наркоманов

Пугающий, мрачный, тягучий триллер «Эхо долины» ставит в центр тему, которая не так часто оказывается на большом экране. Что делать одинокой, любящей матери, если ее обожаемая дочь — наркоманка, вокруг которой одни подонки, маргиналы и дилеры? Как общаться, что говорить, какие границы устанавливать, на какие жертвы идти ради дочери — на все эти вопросы Джулианна Мур, одна из крупнейших актрис своего поколения, отвечает не только талантливо, но и правдоподобно до мурашек во время просмотра и ночных кошмаров после него. «Известия» посмотрели свежий эппловский хит и рекомендуют его всем родителям — потому что детям лучше поберечь психику.
Джулианна Мур играет депрессивную мать.
Это всего лишь третий фильм в карьере Майкла Пирса, хотя режиссеру уже 44 года и он может считаться зрелым художником. В 2017-м его дебют «Зверь» с Джесси Бакли и Джонни Флинн не только был назван многими критиками одним из лучших фильмов года, но и хорошо вписался в новую волну хорроров, которые вроде как и не вполне хорроры, потому что уходят от чистого жанра в сторону то политической сатиры, то этнографии, то артхаусной драмы. Последний путь Пирсу ближе всего, он любит ручную камеру, крупные планы молчащих людей, до конца не раскрывающиеся характеры, которые свойственны документальным картинами длительного наблюдения.
Так и здесь, в «Эхе долины», новинки Apple TV+, которая выходит на стриминге 13 июня. Пирс придумал неожиданную и очень актуальную историю, подобрал под нее великолепных актеров, а одним из продюсером стал Ридли Скотт, символ интеллектуальных триллеров с культовым статусом.
Юную наркоманку здесь изумительно и экспрессивно играет Сидни Суини из «Эйфории» и «Белого лотоса», но это история не о детях, а о родителях. В центре повествования — мать девушки, одинокая женщина по имени Кейт. Ее играет Джулианна Мур, обладательница «Оскара», наград всех трех главных кинофестивалей мира, муза Тодда Хейнса и просто одна из самых влиятельных актрис своего поколения.
Кейт живет одна на огромном ранчо в Пенсильвании, где она преподает конную езду ученикам. Вернее, преподавала: у Кейт сильная депрессия, уроки она давно забросила, денег нет даже на ремонт трещины в крыше — приходится просить у бывшего мужа, которого совершенно в духе линчевских картин играет Кайл Маклоклен. В мире не осталось ничего и никого, кто мог бы отвлечь Кейт от молчаливого созерцания потолка над ее кроватью и прослушивания старых сообщений от давно умершей подруги.
Только дочь Клэр. Кейт не просто любит ее, Клэр — это ее свет, ее радость, ее жизнь. И ее незаживающая рана, потому что талантливая юная писательница Клэр бросила учебу, влюбилась в наркомана и связана с очень опасными людьми. К матери девушка заявляется обычно грязная, зареванная, в рваной одежде, потеряв новый мобильник и с гематомами по всему телу. И просит денег. Мать отдает ей все, но на Клэр и ее дружков не напасешься, доходит уже до побоев, пыток, шантажа. А в одну тихую ночь Клэр привозит в машине труп: выручай, мамочка, кажется, дела мои совсем плохи. И мама, конечно, выручает, чтобы попасть в такую западню, из которой уже не выбраться.
Фильм о наркоманах — и фильм о родителях.
«Подумаешь, я это и так вижу каждый день в сериалах дневного эфира и слышу на ток-шоу», — скажет потенциальный зритель фильма. Действительно, мало ли подобных сюжетов в низкопробных программах, в то время как большое кино обычно старательно обходит их стороной. Возможно, не знает, что делать с этим конфликтом, как его решать. Чтобы не было тут ясновидящих бабушек или доблестных полицейских, а делать кино о том, как просто всё рушится и у родителей, и у детей — ну такое бывает, но такие фильмы редко показываются за пределами фестивальных конкурсов.
Режиссер Майкл Пирс нашел другой поворот — сконцентрировался на противостоянии тайны и ужаса. Тайну воплощает Кейт. Мы действительно никогда не знаем, что происходит у нее внутри. О чем она думает, когда улыбается, насколько осознает, что все деньги, отданные Клэр, идут только во вред, что она планирует делать со своей жизнью. Кейт постоянно на наших глазах совершает абсурдные поступки, самыми идиотскими из которых выглядят ее стычки с наркодилером (Донал Глисон играет абсолютное зло, его герой — некий аналог Боба из «Твин Пикс»), который требует немыслимые деньги за жизнь ее дочери. Мы каждый раз хватаемся за голову: ну что она творит, дура, ну как можно быть такой наивной? И злимся на нее, и жалеем, и думаем, чем ей помочь, потому что Джулианна Мур делает свою героиню не просто живой: ее Кейт — это наша родственница, соседка, возможно, она — это мы. Вместе с ней мы смотрим в заплаканные глаза девочки Клэр, которой так плохо, и понимаем, что — да, конечно, надо всё отдать этому воробушку, лишь бы только ей было хорошо.
Так через актерскую игру и, во вторую очередь, через головокружительный сюжет фильм становится не мрачноватым развлечением на один вечер, а воплощенным беспокойством о нас самих, потому что мы здесь слишком много узнаем, здесь слишком много нашей жизни, наших детей. Не имеет значения, что они, может, не наркоманы, а очень успешные молодые люди, но вот этот затравленный взгляд, эта мольба Коленьки Ростова из «Войны и мира» или, еще дальше, блудного сына из Евангелия — кто их не видел? И кто не отдавал ребенку, с болью в душе, того, что будет точно не на пользу, но не отдать это нельзя? Кто потом жестоко не расплачивался за это, хотя винить тут больше, кроме себя, некого.
Режиссер Майкл Пирс, разумеется, прекрасно знал, какие струны он заденет. Но в его случае, в отличие от контента дневного эфира, это не спекуляция, а искусство, и актеры «Эха долины» обязательно получат заслуженные награды за то, что они воплотили нас с вами и стали нелицеприятным зеркалом, в котором отразилась совсем не Пенсильвания, а нечто гораздо более близкое.