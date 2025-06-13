Календарь на 13 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Дата была учреждена ООН в 2014 году. Альбинизм — это генетическое заболевание, им нельзя заразится, но можно получить по наследству. Проявляется оно отсутствием или недостаточной степенью выработки красящего пигмента — меланина. В давние времена альбиносы нередко становились объектами преследования, и подобные практики в некоторых регионах мира не изжили себя по сей день. В таких африканских странах как Танзания, Малави, Мозамбик до сих пор распространены поверья, что амулеты из органов альбиносов якобы приносят удачу и лечат болезни, а их волосы или кожа используются в «магических» ритуалах. Международный день распространения информации об альбинизме, учрежденный ООН в 2014 году призван, в том числе, развенчивать подобные мифы.