В Прикамье вернулись из плена четверо военнослужащих

— Особенно тронул разговор с папой бойца из Соликамска — моей малой Родины. Сын уже позвонил ему, радости, конечно, не было предела! А сестра другого бойца даже не поверила с первого слова моему известию, искренне расплакалась, — написал на своей странице во «ВКонтакте» омбудсмен.