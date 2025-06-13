В Прикамье вернулись из плена четверо военнослужащих

В четверг, 12 июня, в День России на Родину вернулись четверо военнослужащих из Пермского края, находившихся в украинском плену. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко. Всего были освобождены 228 человек.
— Особенно тронул разговор с папой бойца из Соликамска — моей малой Родины. Сын уже позвонил ему, радости, конечно, не было предела! А сестра другого бойца даже не поверила с первого слова моему известию, искренне расплакалась, — написал на своей странице во «ВКонтакте» омбудсмен.
Ранее Министерство обороны России сообщило об обмене военнопленных с украинской стороной, согласно договоренностям, которых Москва и Киев достигли в ходе консультаций в турецком Стамбуле. Позднее российское оборонное ведомство доложило о готовности к проведению обмена военнослужащими с Украиной в ежедневном режиме.
10 июня в Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД со второй группой бойцов российских Вооруженных сил, освобожденных из вражеского плена, на борту. На опубликованной СМИ видеозаписи военные, держа в руках флаг страны, скандируют: «Россия! Россия! Россия!». Первая группа военнослужащих возрастом до 25 лет вернулась 9 июня.