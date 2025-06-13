Трамп: получить Trump card изъявили желание свыше 15 тысяч иностранцев

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что получить новый вид на жительство в стране (Trump card) желают уже более 15 тысяч иностранцев.
По его словам, власти США рассчитывают внести в американский бюджет 75 миллиардов долларов.
«После начала прошлым вечером работы сайта по обращению за Trump card записались и присоединились к листу ожидания уже более 15 тысяч человек. Это 75 миллиардов долларов на то, чтобы помочь сбалансировать наш бюджет и укрепить Америку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Отметим, что в настоящее время система обращения за Trump card не функционирует.
Ранее Трамп заявил, что данный вид на жительство предполагается продавать. Новая карта заменит программу предоставления вида на жительство в Соединённых Штатах инвесторов из-за рубежа.