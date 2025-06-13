Трамп: получить Trump card изъявили желание свыше 15 тысяч иностранцев

«После начала прошлым вечером работы сайта по обращению за Trump card записались и присоединились к листу ожидания уже более 15 тысяч человек. Это 75 миллиардов долларов на то, чтобы помочь сбалансировать наш бюджет и укрепить Америку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.