NBC: в США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра

Калифорнийского сенатора-демократа Алекса Падилью силой вывели из зала, где министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм проводила брифинг для прессы, передает NBC.
Пресс-конференция состоялась в Лос-Анджелесе. В опубликованных в соцсетях роликах видно, как сенатора Падилью схватили и вывели из зала после его заявления о наличии вопросов к министру.
Команда сенатора Падильи предоставила телеканалу видеозапись, где запечатлено, как его вывели в коридор и с силой прижали к полу лицом вниз, после чего сотрудники ФБР в опознавательных жилетах заковали ему руки наручниками.
По имеющимся данным, позднее сенатора Падилью отпустили.
Ранее сенатор США от республиканской партии Джим Джастис пришел на слушания со своим английским бульдогом по кличке Бэбидог.