Гагарина рассталась со Стасом Миковым и вышла в свет с новым мужчиной

После такого публичного появления Гагариной с новым директором возобновились разговоры о прекращении её отношений со Станиславом Миковым. По информации от окружения танцора, романтическая связь между ними завершена, хотя он продолжает участвовать в концертной деятельности певицы. Собеседники из близкого круга Микова утверждают, что причиной разрыва могли стать различия в материальном положении. По их словам, Миков сосредоточился на других сферах — в частности, проводит занятия по йоге, медитации и фитнесу.