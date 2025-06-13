Миллиардер, гитлеризм и МФТИ: Как Натэлла Сперанская учит студентов идеям «Тёмной триады»

При этом Сперанская, похоже, хорошо понимает, о чём пишет и, главное, для кого: «Другие, прочитав всего несколько страниц, почувствуют непреодолимое отвращение — им сопровождается любое прикосновение к “гитлеризму”. Что ж, их так научили, и мы не испытываем ни удивления, ни, тем более, обиды. Обращаемся мы к третьим. Обращаемся, даже если это будет всего один-единственный человек: Вам и только Вам мы дарим Свет Чёрного Солнца и призываем к подлинному Солнечному Героизму».