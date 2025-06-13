В Мали отпраздновали День России

«Франция и другие европейские страны накачивают оружием радикалов и террористов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Африке. Также недавно в Мали были обнаружены украинские беспилотники, которые использовались террористами для подрыва безопасности и государственности Мали. Россия всегда поддерживала и будет поддерживать братские узы между нашими странами и развивать равноправные отношения», — подчеркнула Анна Замараева.