В Мали 12 июня торжественно отметили День России. В честь праздника в африканском государстве прошла научная конференция, посвященная российско-малийским отношениям. Ее организаторами выступили ассоциация «Сахельская перспектива» и информационное агентство «Африканская инициатива». Праздничную программу продолжили литературный конкурс, конкурс традиционных русских блюд, а также концерт с музыкальными и акробатическими номерами.
В научной конференции приняли участие известные писатели, журналисты, экономисты, политики, в том числе депутаты Национального переходного совета Республики Мали. Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя комиссии по обороне, вооруженным силам и безопасности парламента Мали Фусейну Уаттара и представитель Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Анастасия Чернобривченко. С приветственным словом к участникам обратился глава ассоциации «Сахельская перспектива» Мамаду Ба.
Гости конференции обсудили перспективы развития сотрудничества между нашими странами. Заместитель главного редактора «Африканской инициативы» Анна Замараева отметила, что в истории России и Мали есть много схожего. Оба государства в конце XX века пережили сложный период, когда страны Запада пытались лишить их независимости и захватить природные богатства. Сегодня мир вновь столкнулся с попытками пересмотреть историю африканского континента и колонизировать его, чтобы выкачать природные ресурсы ради поддержания экономики Европы.
«Франция и другие европейские страны накачивают оружием радикалов и террористов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Африке. Также недавно в Мали были обнаружены украинские беспилотники, которые использовались террористами для подрыва безопасности и государственности Мали. Россия всегда поддерживала и будет поддерживать братские узы между нашими странами и развивать равноправные отношения», — подчеркнула Анна Замараева.
По словам эксперта в сфере горнодобывающей промышленности Джибрила Диалло, Мали стоит воспользоваться российским опытом в области разработки полезных ископаемых.
«Благодаря хорошему управлению ресурсами Россия смогла пережить экономические сложности и восстановиться. Чтобы решить эту задачу, необходимо готовить больше инженеров и геологов, и здесь российский опыт также незаменим», — считает Джибрила Диалло.
«Сейчас для преодоления отставания нам остро необходимы современные технологии. Это касается инженерного дела, сельского хозяйства и многого другого. Кроме того, остро стоит вопрос инвестиций. Эту проблему лучше всего решать через банк БРИКС, что позволит избежать влияния МВФ, Всемирного банка и французских банков на нашу экономику», — отметил Симбара.