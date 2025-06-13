Самые дешёвые квартиры. Как сэкономить на аренде жилья

— Для тех, кому непринципиально снимать квартиру близко к центру города, можно рассмотреть ближайшие локации в отдалённых районах или в области. В столице, например, такими локациями могут стать Новая Москва или города-сателлиты. Здесь также развиты и инфраструктура, и транспортная доступность, однако дорога до центра может быть чуть дольше. Поэтому такие варианты стоит рассматривать тем, кто не ездит каждый день в офис в центр города. При этом большая удалённость обуславливает и более низкую стоимость, — рассказал Роман Жуков.