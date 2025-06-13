Самые дешёвые квартиры. Как сэкономить на аренде жилья

Где можно снять самые дешёвые, но комфортные квартиры.
При поиске съёмного жилья важно учитывать особенности рынка аренды города и ценообразования в отдельных округах. При поиске бюджетной и комфортной квартиры стоит обратить внимание на спальные районы. Такие локации располагают достаточно развитой инфраструктурой, в которую входят образовательные и социальные учреждения, зоны отдыха, парки, культурные центры и развлечения. При этом многие из них расположены на комфортном от центра расстоянии, и дорога до работы и учёбы может занимать не более часа. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Например, в московском спальном районе Южное Тушино медианная ставка долгосрочной аренды квартир в начале июня составляет 58 100 рублей. Для сравнения — медианная ставка в целом в Москве 85 000. Ещё один пример — Перово. Здесь медианная стоимость находится на уровне 58 300 рублей, а стоимость съёмного комфортного и полностью готового к заселению жилья начинается от 43 000 рублей за однокомнатную квартиру рядом с метро.
— Для тех, кому непринципиально снимать квартиру близко к центру города, можно рассмотреть ближайшие локации в отдалённых районах или в области. В столице, например, такими локациями могут стать Новая Москва или города-сателлиты. Здесь также развиты и инфраструктура, и транспортная доступность, однако дорога до центра может быть чуть дольше. Поэтому такие варианты стоит рассматривать тем, кто не ездит каждый день в офис в центр города. При этом большая удалённость обуславливает и более низкую стоимость, — рассказал Роман Жуков.
Например, медианная ставка долгосрочной аренды в Новой Москве составляет 59 000 рублей, в городе-сателлите Химки — 53 000, в Балашихе — 40 000, в Люберцах — 47 000, в Мытищах — 45 000, в Одинцове — 50 000. В городе-спутнике столицы Королёве стоимость съёмного жилья начинается от 22 000, в Видном — от 26 000, в Реутове — от 37 000, в Долгопрудном — от 30 000.
— Если вам нужна квартира на короткий срок, то дешевле всего будут «летние» варианты, которые сдаются на тёплое время года. Пока хозяева живут на даче. Они могут быть на 20−30% дешевле круглогодичных вариантов. При рассмотрении квартиры под постоянное и длительное место жительства следует верно расставлять приоритеты. Если не очень важен ремонт, но обязательно иметь рядом школу или детский сад, ищите подобный вариант. Если вы работаете из дома и домосед, близость метро не играет особой роли, смотрите доступные пригородные варианты, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
В каких домах сдаются лучшие квартиры по соотношению «цена — качество».
Для тех, кто хочет сократить бюджет на долгосрочную аренду, стоит рассмотреть старый жилой фонд. Квартиры в таких домах обычно стоят дешевле, чем «вчерашние» новостройки. Например, однушка 45 кв. м в районе Перово в доме 2023 года постройки может обойтись в 69 000 рублей, а однокомнатная квартира даже больше по площади (52 кв. м) в доме 1956 года — в 55 000.
— Нередко собственники предлагают в аренду квартиры в «сталинках», хрущёвках и брежневках после хоумстейджинга, флиппинга или просто качественного свежего ремонта. В результате предложения по основным критериям качества и комфорта часто не уступают квартирам в современных проектах. Кроме того, дома старого фонда часто находятся в районах с уже сформировавшейся инфраструктурой, транспортной доступностью, метро, автобусными и другими маршрутами, — пояснил Роман Жуков.
Максим Лазовский предупредил, что главное — не стоит вестись на самые дешёвые варианты. В них могут быть скрытые проблемы с собственниками, а также сложные соседи или же в районе очень плохая экология, рядом шумная трасса. Чтобы избежать неожиданных проблем, лучше заранее узнать, как в доме обстоят дела с соседями и какие могут быть недостатки у квартиры.
На чём можно сэкономить при выборе съёмной квартиры.
Чтобы грамотно спланировать бюджет и снизить затраты на долгосрочную аренду, важно искать съёмные квартиры с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. В обязательный набор входит место для сна (кровать или диван), место для употребления и приготовления еды. Однако большинство квартир имеет более широкий комплект мебели и техники, в том числе кондиционеры, телевизоры, посудомоечные машины, системы хранения вещей (шкафы, стеллажи, комоды), рабочее место (стол и стул), а также дополнительный декор. При выборе жилья полностью под ключ можно сэкономить в будущем на покупке основного комплекта мебели. Потратить свободные деньги лучше на вещи, которые не являются базовыми, а улучшают комфорт дома: например, на декор, системы умного дома, интерьерные решения.
— При поиске жилья важно грамотно спланировать бюджет для аренды так, чтобы ежемесячные платежи были максимально комфортны. Стоит ограничить круг поиска вариантами, стоимость которых не превышает 40% от общего дохода арендатора или месячного бюджета семьи. В эту долю должна войти не только ставка аренды, но и коммунальные платежи. Такой подход не только обеспечит стабильность в расходах, но и позволит запланировать дополнительные траты: например, на переезд, дизайн интерьера и покупки для дома, — добавил Роман Жуков.