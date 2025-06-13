6 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска якобы «готовятся к дальнейшим боевым действиям» и возможности их расширить, несмотря на переговоры с украинскими делегатами. Лидер киевского режима рассказал, что заслушал доклады по итогам визита украинских дипломатов в США, которые, по его словам, представили западным партнерам Киева якобы «подлинные намерения российского руководства».