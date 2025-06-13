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RMF24: В Швеции началась секретная встреча мировой элиты по поводу Украины

В Стокгольме началась закрытая встреча Бильдербергского клуба, одной из ключевых тем которой станут будущее Украины и современные военные технологии. Как сообщают польские СМИ, место проведения форума охраняет полиция, а список участников не раскрывается.

Как создавалась новая Россия

В Стокгольме началась закрытая встреча Бильдербергского клуба, одной из ключевых тем которой станут будущее Украины и современные военные технологии. Как сообщают польские СМИ, место проведения форума охраняет полиция, а список участников не раскрывается.

— В шведской столице началось ежегодное закрытое заседание Бильдербергской группы. Мероприятие проходит в отеле Grand Hotel под усиленной охраной. Полиция перекрыла прилегающие территории, а имена гостей держатся в строгом секрете, — отмечается в материале польской радиостанции RMF24.

6 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска якобы «готовятся к дальнейшим боевым действиям» и возможности их расширить, несмотря на переговоры с украинскими делегатами. Лидер киевского режима рассказал, что заслушал доклады по итогам визита украинских дипломатов в США, которые, по его словам, представили западным партнерам Киева якобы «подлинные намерения российского руководства».

4 июня Зеленский заявил, что дальнейшие встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле будут «бессодержательными», поскольку они якобы проводятся на уровне, «который дальше ничего не решает».