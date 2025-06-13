Самые ожидаемые хорроры 2025: фильмы становятся умнее, но продолжают леденить кровь

Блейк живёт в Сан-Франциско с дочерью Джинджер и женой Шарлоттой. Как и его пропавший без вести отец, он борется со вспышками неконтролируемого гнева, что плохо сказывается на его браке. Однажды он получает по почте свидетельство о смерти отца и ключи от дома, в котором вырос. Блейк решает провести там отпуск, чтобы восстановить отношения с Шарлоттой. Однако эта поездка оборачивается кошмаром. По дороге они чуть не сбивают неведомое существо, которое оцарапывает руку Блейка. Семья укрывается в доме, чтобы спастись от опасности, а с Блейком начинают происходить жуткие метаморфозы. Теперь он сам становится опасностью для своей семьи.