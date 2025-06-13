Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Strategic Culture: вступление Украины в ЕС приведёт к его развалу

В материале подчёркивается, что членство Украины «разорвёт ЕС на части».

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Европейский союз в случае принятия в свой состав Украины столкнётся с экономической катастрофой, пишет Strategic Culture.

В материале подчёркивается, что членство Украины «разорвёт ЕС на части». В частности, о принятие Украины «пошатнёт финансовые основы» Евросоюза, а также и вызовет «широкое сопротивление» среди жителей европейских государств.

«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнётся с перспективой членства Украины, которое разорвёт ЕС на части. Неудивительно, что у европейских лидеров не остаётся идей, и они вводят все больше бессмысленных санкций. И эти шаги также сигнализируют о растущем отчаянии в Европе», — говорится в публикации.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина в случае «вступления» в ЕС «высосет» все денежные средства, которые тратятся на поддержку промышленности в Европе.