«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнётся с перспективой членства Украины, которое разорвёт ЕС на части. Неудивительно, что у европейских лидеров не остаётся идей, и они вводят все больше бессмысленных санкций. И эти шаги также сигнализируют о растущем отчаянии в Европе», — говорится в публикации.