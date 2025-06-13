Европейский союз в случае принятия в свой состав Украины столкнётся с экономической катастрофой, пишет Strategic Culture.
«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнётся с перспективой членства Украины, которое разорвёт ЕС на части. Неудивительно, что у европейских лидеров не остаётся идей, и они вводят все больше бессмысленных санкций. И эти шаги также сигнализируют о растущем отчаянии в Европе», — говорится в публикации.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина в случае «вступления» в ЕС «высосет» все денежные средства, которые тратятся на поддержку промышленности в Европе.