Медведев уверенно прошел в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Напомним, что Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на 11-й и 17-й строчках обновленного рейтинга ATP. Медведев с 3290 очками и Рублев с 2540 очками не изменили свои позиции после участия в турнире в Риме, где они завершили выступления в четвертом и втором кругах соответственно.