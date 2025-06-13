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ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе

Израиль хотят привлечь к ответственности для обеспечения соблюдения международного права.

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Источник: Комсомольская правда

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Испанией, которая акцентирует необходимость привлечения Израиля к ответственности за выполнение его обязательств в рамках международного права. Об этом информирует ТАСС.

Так, за документ проголосовали 149 государств, среди которых Россия, Китай, Оман, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария и Япония. В оппозиции оказались 12 стран, включая Аргентину, Венгрию и Соединенные Штаты.

Напомним, что в отличие от обязательных к исполнению резолюций СБ ООН, постановления Генеральной Ассамблеи имеют лишь декларативную силу.

Ранее стало известно, что на заседании президиума ГА ООН прозвучал призыв к Украине вернуться к переговорному процессу в соответствии с условиями Стамбульского соглашения, подписанного в 2022 года.