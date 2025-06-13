Mash: в Дагестане отключается электричество из-за мощного шторма. Видео

Штормовой ветер срывает крыши и валит деревья в Дагестане.
Мощный шторм обрушился на Дагестан, вызвав хаос и разрушения. В Махачкале, Хасавюрте и других городах региона зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщают СМИ.
«В Махачкале, Хасавюрте и других населенных пунктах Дагестана начались перебои с электричеством из-за сильного ветра. Штормовой ветер срывает крыши домов и валит деревья. Ситуация в регионе остается сложной», — сообщает telegram-канал Mash.
Помимо Дагестана, стихия задела и Чечню — штормовой фронт прошел по республике, вызвав локальные разрушения. В сети публикуются кадры с последствиями непогоды.