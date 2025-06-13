Лучшие моменты концерта на Красной площади в честь Дня России. Фоторепортаж

Певица Полина Гагарина выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиЛариса Долина и Денис Майданов выступают на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиСпортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиПевец Shaman выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА Новости Певец Григорий Лепс выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиКонцерт на Красной площади, посвященный Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиПевец Дима Билан выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиКонцерт на Красной площади, посвященный Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиНародный артист России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре Дмитрий Певцов выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиПевица Ирина Аллегрова выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиЗрители на концерте на Красной площади, посвященном Дню России. Владимир Астапкович Владимир Астапкович / РИА НовостиПевец Олег Газманов выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА НовостиПевец Николай Басков выступает на концерте на Красной площади, посвященном Дню России Владимир Астапкович / РИА Новости.