Лучшие моменты концерта на Красной площади в честь Дня России. Фоторепортаж

Концерт на Красной площади посетили более 70 тысяч москвичей и гостей столицы.
Концерт на Красной площади в Москве, посвященный Дню России, стал самым масштабным и зрелищным в череде праздничных мероприятий страны. Выступления звезд стали настоящим выражением любви к своей стране. Артисты тепло общались со зрителями, среди которых были гости из разных уголков России.
Главная площадь страны в праздничный вечер, по данным МВД, собрала около 70 тысяч зрителей. Артисты подарили москвичам и гостям столицы свои музыкальные поздравления. Ведущие мероприятия Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель говорили о важных для каждого россиянина ценностях.
«Любить Родину — значит уважать ее историю, гордиться защитниками. И передавать традиции следующим поколениям», — отметил Губерниев.
Программу открыли Николай Расторгуев с группой «Любэ», исполнившие вместе с хором Пятницкого знаменитую песню «От Волги до Енисея». Затем на сцену вышли такие звезды эстрады, как Олег Газманов, Полина Гагарина, Дима Билан и другие популярные артисты. Особенным моментом стало выступление Shamana (Ярослава Дронова), который представил публике свою новую патриотическую композицию «Гуляй, Россия».
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