Генассамблея ООН приняла резолюцию о постоянном прекращении огня в секторе Газа

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному и постоянному прекращению огня в секторе Газа. Об этом стало известно в четверг, 12 июня.
За документ проголосовали 149 государств, 12 стран высказались против, еще 19 воздержались. В числе проголосовавших против — США, Венгрия, Фиджи и Аргентина.
В резолюции содержится требование к сторонам конфликта незамедлительно прекратить огонь, без каких-либо условий, и обеспечить соблюдение этого решения.
Кроме того, документ призывает Израиль немедленно снять блокаду, открыть все пограничные переходы и обеспечить доставку гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению в необходимом объеме, передает РИА Новости.
При этом стало известно, что Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, если Тегеран не прекратит работы, связанные с возможным созданием ядерного оружия.
Ранее стало известно, что в связи с опасениями по поводу потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности.