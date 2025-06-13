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Попова рассказала о ситуации с холерой

Попова: ситуация по холере в мире сейчас нестабильная.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства уточнила, что, по данным системы контроля и наблюдения за инфекционными заболеваниями Африканского союза, холера в рисках занимает первое место. Затем идут корь, кишечные инфекции, малярия и оспа обезьян.

«И ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, очень неспокойная, и об этом говорят эксперты. Поэтому, реагируя на эту проблему и работая в целом ряде стран по блокированию ситуации в странах Африки, в странах Азии», — рассказала Попова.

Она уточнила, что в 2024 году специалисты Роспотребнадзора все лето отработали вместе с коллегами из Таджикистана, организовав по их просьбе эпиднадзор за холерой. Там не были зарегистрированы случаи заболевания, но существовал риск завоза из смежной страны.

«Организовывая контроль на границе, организовывая систему наблюдения в стране, нам удалось добиться того, что не было завозов, были предотвращены все риски по завозу и в Таджикистан, ну и, конечно, мы видим, что дальнейшая дорога могла привести и в Россию. Но мы сделали так, чтобы этого не было», — пояснила глава ведомства.