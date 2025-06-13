Попова рассказала о работе над тестом для определения иммунитета к холере

«Второй тест, который мы разработали, но который еще на стадии регистрации, это тест, который определяет иммунитет холеры, который может нам очень быстро сказать, человек недавно заболел и переболел холерой или у него уже давний иммунитет, или есть динамика, то есть есть нарастание иммунитета. То есть мы видим, что это реконволюция в том случае, когда уже и возбудителя то в организме нет, но иммунитет продолжает реагирование», — сказала Попова.