Попова рассказала о работе над тестом для определения иммунитета к холере

СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Тест для определения иммунитета к холере находится на стадии регистрации, однако исследователи из других стран уже сейчас заинтересованы в нем, РФ будет делиться разработкой, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Второй тест, который мы разработали, но который еще на стадии регистрации, это тест, который определяет иммунитет холеры, который может нам очень быстро сказать, человек недавно заболел и переболел холерой или у него уже давний иммунитет, или есть динамика, то есть есть нарастание иммунитета. То есть мы видим, что это реконволюция в том случае, когда уже и возбудителя то в организме нет, но иммунитет продолжает реагирование», — сказала Попова.
Она уточнила, что такой тест выявляет все варианты иммуноглобулинов, а также определяет их количество. Это уже сегодня помогает оценивать ситуацию при возникновении любого завозного случая холеры.
«Это важные результаты, коллеги очень заинтересованы. Мы вчера провели совет руководителей санитарно-эпидемиологических служб стран Евразийского экономического союза. Интерес очень большой, все хотят получить этот инструмент противодействия эпидугрозе. Мы, конечно же, будем делиться и будем помогать не только странами ЕАЭС, но и со всеми нашими коллегами в дружественных странах, где наша помощь необходима», — добавила глава ведомства.