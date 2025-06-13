Затонувший в 16 веке итальянский торговый корабль нашли у берегов Франции

Корабль обнаружили во время учений ВМС Франции в марте, но информацию обнародовали в рамках конференции ООН по океанам в Ницце. По предварительным данным, найденный корабль — торговое судно из Северной Италии (Лигурии). На борту обнаружены десятки керамических изделий, тарелки, кувшины для воды с геометрическими и растительными узорами, а также шесть железных пушек.