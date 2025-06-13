Редкий снежный барс попал в фотоловушку в нацпарке

На видео видно, как грациозный барс внимательно обследует свою территорию, демонстрируя характерные для вида повадки и поведение. По оценкам специалистов, этот хищник проживает в районе парка уже около четырёх месяцев, что свидетельствует о стабильности и благоприятных условиях среды обитания.