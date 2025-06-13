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Редкий снежный барс попал в фотоловушку в нацпарке

В Государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері» впервые за долгое время зарегистрировано появление снежного барса — редкого хищника, занесённого в Красную книгу Казахстана, передает BAQ.KZ.

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Источник: rdf.kg

Уникальные кадры удалось получить с помощью фотоловушки длительного действия, установленной в труднодоступных местах парка.

На видео видно, как грациозный барс внимательно обследует свою территорию, демонстрируя характерные для вида повадки и поведение. По оценкам специалистов, этот хищник проживает в районе парка уже около четырёх месяцев, что свидетельствует о стабильности и благоприятных условиях среды обитания.

Для учёных и экологов такие данные имеют огромное значение — они помогают лучше понять особенности жизненного цикла и миграционных маршрутов снежного барса, а также выработать эффективные меры по охране этого исчезающего вида. Факт появления барса в «Көлсай көлдері» вселяет надежду на сохранение уникальной природы региона и биоразнообразия Казахстана.