Хегсет: США не приостанавливали кибероперации против РФ

Соединённые Штаты не приостанавливали кибероперации против Российской Федерации, признал шеф Пентагона Пит Хегсет.
Заявление прозвучало в ходе слушаний комитета по делам ВС США. Хегсет ответил на просьбу сенатора Мэгги Гудлендер «официально подтвердить тот факт», что Вашингтон не приостанавливал операции против РФ в киберпространстве, несмотря на публикации в средствах массовой информации.
«Я понимаю, на какую информацию вы ссылаетесь, но она ложная, я говорил это тогда, говорю это сейчас мы ничего не прекращали», — сказал Хегсет.
Напомним, издание Record утверждало, что Хегсет приказал Киберкомандованию Соединённых Штатов прекратить любую деятельность против РФ. В частности, речь шла о наступательных кибероперациях.
Ранее сообщалось, что Минобороны Британии работает над созданием нового военного командования, которое будет заниматься кибератаками на РФ.