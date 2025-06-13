Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: США не приостанавливали кибероперации против РФ

СМИ сообщали, что Хегсет приказал киберкомандованию прекратить деятельность против РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не приостанавливали кибероперации против Российской Федерации, признал шеф Пентагона Пит Хегсет.

Заявление прозвучало в ходе слушаний комитета по делам ВС США. Хегсет ответил на просьбу сенатора Мэгги Гудлендер «официально подтвердить тот факт», что Вашингтон не приостанавливал операции против РФ в киберпространстве, несмотря на публикации в средствах массовой информации.

«Я понимаю, на какую информацию вы ссылаетесь, но она ложная, я говорил это тогда, говорю это сейчас мы ничего не прекращали», — сказал Хегсет.

Напомним, издание Record утверждало, что Хегсет приказал Киберкомандованию Соединённых Штатов прекратить любую деятельность против РФ. В частности, речь шла о наступательных кибероперациях.

Ранее сообщалось, что Минобороны Британии работает над созданием нового военного командования, которое будет заниматься кибератаками на РФ.