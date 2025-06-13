У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века с газировкой и йогуртом

Вместе со старинным грузом ученые обнаружили и вполне современные элементы человеческой жизнедеятельности. Это мусор в виде банок из-под газировки и упаковки от йогурта. Изучение находки будет продолжено, чтобы выяснить причины затопления. Для этого будет создана 3D-модель. В следующем году будут взяты пробы.