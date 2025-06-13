У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века с газировкой и йогуртом

Во время военно-морских учений у берегов Франции обнаружили торговое судно XVI века. Оно лежит на рекордной глубине более 2,5 тысячи метров, передает радиостанция Franceinfo.
«Это судно размером 30 на 7 метров было обнаружено на глубине 2567 метров. Таким образом, это самое глубокое затонувшее судно, когда-либо обнаруженное во французских территориальных водах. Предыдущим рекордом была подводная лодка La Minerve, обнаруженная у берегов Тулона на глубине 2300 метров», — говорится в сообщении.
Судно нашли еще в марте. Однако сообщили о находке только сейчас. Сделали это во время океанической конференции ООН. Она проходит в эти дни в Ницце.
Сообщается, что корабль родом из Северной Италии. На месте его крушения были обнаружены десятки единиц керамической посуды, расписанные различными узорами. Археологи отмечают, что груз неплохо сохранился для столь почтенного возраста. Также исследователи насчитали на борту торгового судна 6 пушек.
Вместе со старинным грузом ученые обнаружили и вполне современные элементы человеческой жизнедеятельности. Это мусор в виде банок из-под газировки и упаковки от йогурта. Изучение находки будет продолжено, чтобы выяснить причины затопления. Для этого будет создана 3D-модель. В следующем году будут взяты пробы.
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