Владлену Татарскому установили памятную доску в Запорожской области

Мемориальную доску в честь Владлена Татарского — настоящее имя Максим Фомин — открыли в городе Приморск Запорожской области, сообщили местные власти.
На мемориальной доске военкор Татарский изображен улыбающимся и показывающим два пальца, поднятых вверх, символизирующих победу.
Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов северной столицы Дарья Лебедева заявила, что пострадавшая при взрыве в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, получила с осужденной за теракт Дарьи Треповой* компенсацию в размере 150 тыс. рублей.
Напомним, что 2 апреля 2023 года на творческом вечере в Санкт-Петербурге произошел взрыв, унесший жизнь Владлена Татарского. Взрывное устройство было заложено в переданную ему Треповой* скульптуру. В результате инцидента погиб сам Татарский и пострадало свыше 50 человек.
Ранее в Мелитополе в Запорожской области состоялась церемония открытия памятного мурала в честь Владлена Татарского.
* — Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.