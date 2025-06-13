Владлену Татарскому установили памятную доску в Запорожской области

Напомним, что 2 апреля 2023 года на творческом вечере в Санкт-Петербурге произошел взрыв, унесший жизнь Владлена Татарского. Взрывное устройство было заложено в переданную ему Треповой* скульптуру. В результате инцидента погиб сам Татарский и пострадало свыше 50 человек.