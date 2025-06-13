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Владлену Татарскому установили памятную доску в Запорожской области

В Приморске открыли мемориальную доску в честь Владлена Татарского.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Мемориальную доску в честь Владлена Татарского — настоящее имя Максим Фомин — открыли в городе Приморск Запорожской области, сообщили местные власти.

На мемориальной доске военкор Татарский изображен улыбающимся и показывающим два пальца, поднятых вверх, символизирующих победу.

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов северной столицы Дарья Лебедева заявила, что пострадавшая при взрыве в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, получила с осужденной за теракт Дарьи Треповой* компенсацию в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, что 2 апреля 2023 года на творческом вечере в Санкт-Петербурге произошел взрыв, унесший жизнь Владлена Татарского. Взрывное устройство было заложено в переданную ему Треповой* скульптуру. В результате инцидента погиб сам Татарский и пострадало свыше 50 человек.

Ранее в Мелитополе в Запорожской области состоялась церемония открытия памятного мурала в честь Владлена Татарского.

* — Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.