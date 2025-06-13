Экс-форвард ЦСКА Жо снова арестован в Бразилии

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо вновь задержан бразильскими правоохранительными органами. На этот раз арест произошел в аэропорту Гуарульюс, где полиция предъявила футболисту два ордера за неуплату алиментов. Об этом сообщает издание Globo.
Это уже не первый подобный инцидент с участием бразильского форварда. В мае 2024 года его задерживали перед матчем его нынешнего клуба «Амазонас» по аналогичным обвинениям, после чего он провел ночь в полицейском участке.
38-летний Жо известен российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА в 2006—2011 годах. В составе армейцев он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны. В прошлом сезоне футболист провел шесть матчей за бразильский «Итабириту».
Ранее сообщалось, что Медведев уверенно прошел в четвертьфинал турнира в Нидерландах.