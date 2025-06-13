Котенок: бойцы ВС РФ отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Однако удержать позиции российским силам не удалось: ВСУ предприняли внезапную контратаку, нанеся удар во фланг и тыл. В результате пехота ВС РФ была вынуждена отойти из населённого пункта. Украинские силы затем попытались развить успех и прорваться в направлении Новозлатополя.