Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал об обстановке на запорожском направлении, в районе населённого пункта Гуляйполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его данным, подразделения группировки войск «Восток» вошли в село Малиновка с юго-восточной стороны и смогли закрепиться на его окраинах. Бои за населённый пункт продолжаются.
Однако удержать позиции российским силам не удалось: ВСУ предприняли внезапную контратаку, нанеся удар во фланг и тыл. В результате пехота ВС РФ была вынуждена отойти из населённого пункта. Украинские силы затем попытались развить успех и прорваться в направлении Новозлатополя.
Тем не менее, атака была отбита — российские морские пехотинцы нанесли ощутимый удар по наступающим силам противника, заставив их отступить с потерями. Ситуация на участке остаётся напряжённой, боестолкновения продолжаются.
Ранее стало известно о нанесении минувшей ночью удара по дислокации наемников в районе Липцев под Харьковом. Сообщалось об эвакуации раненых иностранных боевиков военно-транспортным бортом.