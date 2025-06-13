США рассматривают план по применению военной силы для Гренландии и Панамы

Глава Пентагона Пит Хегсет косвенно признал, что Вашингтон рассматривает возможность силового вмешательства в дела Гренландии и Панамы. Об этом Хегсет проинформировал в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
«Мои показания заключаются в том, что у Пентагона имеются планы на любое число чрезвычайных обстоятельств. Мы настроены на работу с Гренландией, чтобы гарантировать, что она защищена от любых потенциальных угроз», — уточнили там.
Накануне Хегсет сделал важное заявление в адрес Украины. Так, Вашингтон объявил о снижении объемов финансирования программы USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), направленной на поддержку украинских вооруженных сил. При этом шеф Пентагона подчеркнул, что нынешнее руководство США придерживается иного взгляда на конфликт.