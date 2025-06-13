WSJ: Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье

Израильские военные могут нанести удар по территории Ирана в воскресенье, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, удар будет нанесён, если иранская сторона не согласится прекратить работы по созданию ядерного вооружения.
«Высокопоставленный израильский чиновник предупредил, что удар может быть нанесён уже в воскресенье, если Иран не согласится прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания ядерного оружия», — говорится в публикации.
Ещё один источник рассказал, что «балансирование на грани войны с высокими ставками» со стороны Израиля связано с намерением заставить Тегеран отказаться от возможности обогащать уран.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Американская сторона и Иран достаточно близки к хорошему соглашению по ядерной программе Тегерана. По словам Трампа, Вашингтон в настоящее время не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране.