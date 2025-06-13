Сцена «Анжи Арены» рухнула в Дагестане из-за сильного шторма. Видео

Шторм накрыл Дагестан 12 июня.
Сцена у стадиона «Анжи Арена» в Махачкале обрушилась из-за сильного шторма, который накрыл Дагестан 12 июня. В сети появились кадры с места происшествия.
«Штормовой ветер накрыл Республику Дагестан, одно из его последствий — обрушение сцены на “Анжи Арене”. Все службы переведены в режим повышенной готовности», — отметил корреспондент «Известий» Даниял Исаев.
По его словам, регион столкнулся с экстремальными погодными условиями, что привело к повреждению инфраструктуры. Он уточнил, что повреждения зафиксированы не только у «Анжи Арены», но и на других объектах по всей территории республики.
По данным управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Дагестана, в регионе из-за шквалистого ветра возникли перебои с электроснабжением. Экстренные службы работают над устранением последствий стихии и восстановлением работы объектов жизнеобеспечения.