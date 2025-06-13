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Взрыв прогремел на базе «Грузинского легиона»* ВСУ

На базе террористического «Грузинского национального легиона»* произошел взрыв.

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Источник: Комсомольская правда

В результате взрыва, квалифицированного как диверсия, на территории так называемого «Грузинского национального легиона»*, поддерживающего ВСУ, погиб один из боевиков. Об инциденте сообщил лидер группировки Мамука Мамулашвили**.

Как сообщил представитель группировки, на объект было тайно доставлено взрывное устройство, которое впоследствии сработало. В результате инцидента погиб участник «легиона», пишет издание «Страна».

По словам Мамулашвили**, боевик Деметре Дарчиа погиб на месте — он оказался в непосредственной близости от эпицентра взрыва.

Как ранее заявил словацкий премьер Роберт Фицо, поддерживаемый Украиной «Грузинский легион»* вовлечен в организацию акций протеста против официальных властей республики.

* — Признанан в РФ террористической организацией.

** —Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.