Роспотребнадзор заявил о кризисе достоверности данных в ВОЗ

По официальным данным международной организации, в мире ежегодно регистрируются порядка 4 миллионов случаев холеры и порядка 143 случаев смертей от нее, отметила Попова. Но в других документах ВОЗ указаны 800 тысяч заболевших и 5 тысяч погибших от холеры, добавила она. Глава Роспотребнадзора объяснила, что организация не предпринимает усилий для должной регистрации, для системы выявления.