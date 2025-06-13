Глава Махачкалы обратился к жителям города по поводу мощного шторма. Видео

«Из-за штормовых погодных явлений на электросетях произошли множественные аварии. Это привело к отключениям электроэнергии и, как следствие, перебоям в работе насосных станций водоснабжения. Все профильные службы, включая городские службы ЖКХ и МБУ, переведены на усиленный режим работы. Ведутся восстановительные работы на энергосетях, расчистка улиц от упавших деревьев и поврежденных конструкций», — написал Умавов.