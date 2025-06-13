Глава Махачкалы обратился к жителям города по поводу мощного шторма. Видео

Сильный ветер повалил деревья (архивное фото).
Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил о масштабных авариях на электросетях города из-за штормовой погоды, что привело к перебоям с водоснабжением. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды, сообщил мэр в своем telegram-канале.
«Из-за штормовых погодных явлений на электросетях произошли множественные аварии. Это привело к отключениям электроэнергии и, как следствие, перебоям в работе насосных станций водоснабжения. Все профильные службы, включая городские службы ЖКХ и МБУ, переведены на усиленный режим работы. Ведутся восстановительные работы на энергосетях, расчистка улиц от упавших деревьев и поврежденных конструкций», — написал Умавов.
Глава Махачкалы отметил, что все обращения жителей принимаются и передаются в соответствующие службы, но из-за большого количества аварий оперативное решение всех проблем пока невозможно. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.
Для оперативной связи с энергетиками мэр предоставил контактные данные: круглосуточную «горячую линию» компании «Россети» (8−800−220−0−220, 220 с мобильных), Единый контакт-центр «Дагэнерго» (8 (8722) 51−61−71) и чат-бот филиала «Дагэнерго» в Telegram.
Глава города предупредил о возможной перегрузке диспетчерских служб из-за резкого увеличения количества обращений. Он рекомендовал уточнять информацию о ходе аварийно-восстановительных работ в управляющих компаниях.