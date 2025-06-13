Попова: Публикуемая ВОЗ информация олицетворяет кризис достоверности данных

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 13 июня, заявила, что информация, распространяемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время переживает кризис достоверности, что затрудняет людям понимание собственных рисков.
— ВОЗ дает оценки, что в мире ежегодно порядка четыре миллиона случаев холеры и порядка 143 случаев смертей от нее, это официальные данные ВОЗ. И в статистике ВОЗ же приводят цифры по заболеваемости, например, говорят, что заболело всего 800 тысяч и пять тысяч смертей, при этом не предпринимая должных усилий для должной регистрации, для системы выявления. Таким образом, люди на планете не могут сориентироваться и увидеть свои риски, — сказала она.
Она подчеркнула, что если государство не может выявить и опубликовать достоверные сведения по той или иной инфекции, то международное сообщество воспринимает такую страну как благополучную.
Попова отметила, что в дальнейшем развитие ситуации часто показывает обратное, передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что вероятность завоза холеры в Россию нельзя исключать, поскольку общемировая эпидемиологическая ситуация с этой инфекцией остается напряженной.