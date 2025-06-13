Губернатор рассказал, как удалось избежать паводка на Сахалине в 2025 году

«Они появляются, особенно зимой, когда снег, когда не видно. И когда снег тает, мы видим эти свалки. Нам нужно неделя-две для того, чтобы все привести в порядок. Мы в течение года держим все это в нормальном состоянии. Поэтому у нас практически в этом году никого не затопило… Считаю, что вопрос затопления, ну, во всяком случае, в таких регионах, как наш, это вопрос культуры обслуживания русел рек. Потому что, в принципе, там, где у тебя подтапливает дома, там нужно просто-напросто ухаживать за руслом реки, для того, чтобы она не выходила из берегов — либо укреплять, либо расширять, либо убирать вот эти заторы. Вот это вот решение от, в том числе, беспилотников», — уточнил Лимаренко.