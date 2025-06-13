Юрист рассказал о новых правилах подачи обращений через сайт МВД

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Гражданам РФ с 23 мая для подачи обращения через сайт в МВД необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи в «Госуслугах», рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Теперь для того, чтобы юридическому или физическому лицу подать обращение, например, через сайт МВД, надо будет авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи в сервисе “Госуслуги”, — рассказал Хаминский.
Юрист обратил внимание, что ответы МВД будет отправлять только на электронную почту с российскими доменами (.ru, .рф, .su и другие).
Как напомнил Хаминский, ранее в сервисе по приему обращений на сайте министерства таких ограничений не было.
«Новые требования распространят и на аналогичные сервисы органов, организаций и территориальных подразделений МВД», — добавил юрист.